Bewoners mogen opgepompt grondwater op werven binnenkort aftappen Toon Verheijen

18 augustus 2020

13u40 0 Essen De gemeente Essen gaat in de toekomst bij grote werken het water dat opgepompt wordt zoveel mogelijk ter beschikking stellen aan landbouwers of buurtbewoners. Nu belandt opgepompt water dikwijls in de riolering die op sommige plaatsen ook nog altijd niet is gescheiden in gewoon regenwater en afvalwater.

“Zo wordt het water dat nu opgepompt wordt voor de werken aan Over d’Aa in Horendonk afgevoerd naar de Kleine Aa”, zegt schepen van Milieu Helmut Jaspers (sp.a). “Zeker in tijden van droogte is het toch belangrijk dat we dat opgepompt grondwater maximaal benutten. Daarom gaan we in de toekomst bij elke aanvraag voor bronbemaling bekijken hoe het water maximaal geïnfiltreerd kan worden. We gaan ook bekijken of er bij zijn werken een veilig aftappunt geplaatst kan worden waarbij buurtbewoners dan bijvoorbeeld water kunnen aftappen om te gebruiken in de tuin. Uiteraard zouden ook landbouwers hier gebruik van kunnen maken.”

Hergebruik

Helmut Jaspers benadrukt wel dat het opgepompte water van bronbemaling nooit voor huishoudelijk gebruik kan aangewend worden. “Zo zal er altijd wel verhoogd ijzergehalte zijn in het water, maar we streven dus wel naar een optimaal hergebruik van het water. Voor de werken aan Over d’Aa hebben we helaas nog geen aftappunt of iets dergelijks kunnen voorzien omdat het ook nog moet afgestemd worden met de provincie.”