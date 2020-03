Bewoner (89) van De Bijster overleden na besmetting coronavirus: hele leefgroep nu in quarantaine samen met enkele personeelsleden Toon Verheijen

24 maart 2020

13u33 5 Essen Een 89-jarige man die in het woonzorgcentrum De Bijster in Essen verbleef, is vorige vrijdag overleden in het ziekenhuis nadat hij positief had getest op het coronavirus. Acht personen van de leefgroep waarin de man verbleef, testten de dagen nadien ook positief. De afdeling is nu in quarantaine geplaatst. Ook vier medewerkers gaan mee in quarantaine. GZA Zorg en Wonen doet ook een oproep aan vrijwilligers om nog altijd mondmaskers te maken. “We kunnen ze nog gebruiken.”

De vaststelling van het coronavirus bij de tachtiger die verbleef op de afdeling voor personen met dementie gebeurde midden vorige week al. Hij werd meteen overgebracht naar het ziekenhuis, waar hij uiteindelijk overleed. De man had reeds een zwakke gezondheid. In het weekend werd duidelijk dat er nog andere personen het virus hadden, maar zij maken het momenteel redelijk goed. Toch nam De Bijster, dat deel uitmaakt van GZA Zorg en Wonen, de beslissing om de bewoners in quarantaine te plaatsen.

Medewerkers

“We hebben gekozen om de afdeling in quarantaine te plaatsen omdat bewoners met dementie collectief in een kleine leefgroep wonen en leven en hun kamers eigenlijk niet geschikt zijn om een kamerisolatie toe te passen”, zegt directrice Ida Verleyen. “Dat zou de kwaliteit van wonen niet ten goede komen. Je zou die bewoners dan ook extra medicatie moeten geven om rustig te blijven en dat is ook tegen onze principes. Onze medewerkers hebben we ook meteen bereid gevonden om eigenlijk mee in quarantaine te gaan. Het gaat om vier medewerkers die elk in shiften werken. Twee vroeg, een late en een nacht. Na een week zullen zij vervangen worden. Dit is natuurlijk alleen maar een manier die je kan toepassen als je de infrastructuur er voor hebt. De medewerkers moeten immers ook hun ruimte hebben om zich even terug te trekken, de ontspannen, te wassen.” Er is ook voor een scheiding gezorgd tussen de bewoners die ook op de afdeling verblijven, maar die het virus nog niet hebben.

Mondmaskers

De Bijster blijft ondertussen de maatregelen streng toepassen voor bezoekers en medewerkers. De bewoners zelf zitten ondertussen al meer dan tien dagen afgesloten van de buitenwereld. “Al onze medewerkers moeten nu ook verplicht de zelfgemaakte mondmaskers dragen die we hebben gekregen. Voor de vrijwilligers die er nog voor ons willen maken: graag, ze zijn nog altijd welkom. We hebben ook een beperkt aantal chirurgische maskers, maar die dragen ons personeel enkel wanneer ze in contact komen met een persoon die het virus zeker of meer dan waarschijnlijk heeft.”