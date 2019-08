Bevrijding van Essen verteld in drie wandelingen Toon Verheijen

07 augustus 2019

09u35 0 Essen Wandelaars kunnen de komende maanden drie uitgestippelde wandelingen maken door de gemeente die allemaal in het teken staan van de bevrijding van Essen in oktober 1944. Dorpsgids Maria Gommeren organiseert in augustus, september en oktober telkens ook één begeleide wandeling van elke uitgestippelde tocht.

Essen was in 1944 een van de laatste Belgische gemeenten die door de Britten en de Canadezen bevrijd werd van de Duitse bezetter. Een werkgroep stippelde de wandelingen uit. om de geschiedenis weer een beetje tot leven te brengen. Elke wandeling heeft ook een brochure gekregen en door het scannen van QR-codes kom je meer te weten over wat er 75 jaar geleden is gebeurd.

Geen dolle dinsdag

Dorpsgids Maria Gommeren organiseert op drie verschillende momenten ook begeleide wandelingen. ‘Geen dolle dinsdag’ gaat door op 16 augustus van 19.30 tot 22 uur en vertrekt op het Heuvelplein. De wandeling is ongeveer zes kilometer lang en gaat over verharde wegen. “De tocht gaat via Over d’Aa naar Schanker en Schriek. Daar werd tijdens de bevrijding zwaar gevochten tussen de resterende Duitse soldaten en de geallieerde troepen. Op zondag 3 september 1944 werd Brussel bevrijd, op maandag 4 september volgde Antwerpen. In de grensstreek dacht men er een dolle dinsdag van te maken en op 5 september vrij te zijn. Dit gebeurde pas op 22 oktober. Het waren nog zes zware weken die de bevolking te wachten stonden”, zegt Maria Gommeren.

Honingbossen

De twee wandeling is het ‘Slagveld van de Honingbossen’ 15 september van 13.30 tot 16 uur met vertrek aan de Quarantainestallen. Deze tocht is 6,5 kilometer lang en trekt langs onverharde wegen. “De oorlog stopte niet aan de grens zoals in 1914. Nadat Essen op 23 oktober was bevrijd, werd er verder gevochten in Nispen en omstreken. Ook daar vielen vele doden en gewonden, zowel militairen van beide kampen als dorpelingen. In de dagen dat Nispen bevrijd werd, vonden de dorpelingen een veilig onderkomen in het bevrijde Essen. De samenhorigheid was groot en ging over de grenzen heen.”

Strijd

De derde begeleide wandeling is ‘Voorbij de strijd’ op 13 oktober van 13.30 tot 16 uur met start op het Heuvelplein en is zo’n zes kilometer lang. “Tijdens deze wandeling door Essen-Centrum staan we stil bij de mensen die deze oorlog meemaakten: de zware bombardementen die na de bevrijding nog volgden, de schade en vernielde huizen, de slachtoffers van dit gruwelijke geweld. We mijmeren over het leven in de schuilkelders, de honger, het moeizame besturen van onze gemeente, het leven onder Duits gezag.”

