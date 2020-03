Betonnen blokken aan grensovergangen in Essen en strenge controles in centrum van Putte Toon Verheijen

24 maart 2020

17u25 0 Essen De gemeente Essen laat heel wat kleinere grensovergangen afsluiten met betonnen blokken omdat de nadarhekken die eerst geplaatst werden op heel wat plaatsen gewoon opzij gezet werden.

“De grensovergangen Moerkantsebaan en Ringweg blijven, gecontroleerd, open”, zegt burgemeester Gaston Van Tichelt (CD&V). “We nemen die maatregel in overleg met de andere grensgemeenten om te vermijden dat we te veel politiemensen moeten inzetten op de vele overgangen. In Essen alleen al zijn er meer dan twintig grensovergangen. Andere politietaken zouden dan te veel onder druk komen. Ik weet dat dit voor sommige mensen een omweg zal betekenen, maar de volksgezondheid gaat nu voor.”

Ook in het centrum van Putte (Stabroek) worden er controles gehouden door de politie om te beletten dat er onnodige verplaatsingen worden gemaakt.