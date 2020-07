Betonmixer kantelt: Nieuwmoersesteenweg urenlang afgesloten Toon Verheijen

06 juli 2020

De Nieuwmoersesteenweg in Essen is maandagnamiddag enkele uren afgesloten geweest omdat een betonmixer er in de gracht was terechtgekomen en daardoor kantelde. Vooral de betonmixer getakeld kon worden, moest eerst de beton overgepompt worden.