Betere waterhuishouding zorgt voor betere opbrengst landbouwers

09 oktober 2019

Het voorbije jaar hebben zowel de provincie Antwerpen als het Waterschap Brabantse Delta aan Nederlandse zijde heel wat ingrepen uitgevoerd om de waterhuishouding in de vallei van de Kleine Aa en de Molenbeek in Nederland op punt te krijgen. “Zo hebben we onder meer twee oude stuwen verwijderd”, vertellen Didier Soens van de dienst Integraal Waterbeleid van de provincie Antwerpen als Cees De Jong van Waterschap Brabantse Delta. “De waterloop kreeg in de plaats enkele meanders waardoor het water op een veel natuurlijkere manier kan afstromen. Tegelijk zorgen nieuwe vistrappen ervoor dat vissen gemakkelijker stroomopwaarts geraken.” Er volgende ook nog andere ingerepen. “Dankzij dit project kunnen enkele vooruitstrevende landbouwers het peil in hun perceelsgrachten nu beter controleren dankzij regelbare stuwen en peilgestuurde drainage. Uit berekeningen blijkt dat landbouwers zo tot enkele honderden euro’s meer winst kunnen maken per hectare.”