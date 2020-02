Beslissing over doorgaan carnaval valt zaterdag Toon Verheijen

21 februari 2020

11u25 0

CV De Ossenkoppen organiseert zondag opnieuw de jaarlijkse carnavalsoptocht in het dorp. Het aangekondigde slechte weer kan echter nog roet in het eten gooien. “De weersvoorspellingen zijn inderdaad niet goed”, klinkt het bij de organisatie. “In de loop van zaterdag zal er door de ordediensten, de gemeente en onszelf beslist worden of de optocht kan doorgaan of dat er speciale maatregelen genomen moeten worden om alles zo veilig mogelijk te laten verlopen.”