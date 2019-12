Benefietconcert van Essen For Life is groot succes: “Gefeest tot half vier ‘s morgens” David Acke

01 december 2019

16u49 0 Essen De Heuvelhal in Essen zat dit weekend afgeladen vol voor het eerste benefietconcert voor Essen For Life in het kader van de Warmste Week. Onder meer Eva De Roovere en Gert Bettens van K’s Choice traden er op voor Make-A-Wish en Serafien. “We kiezen altijd voor goede doelen voor kinderen”, vertelt mede-initiatiefneemster Chris Van Hees.

Eva De Roovere, Gert Bettens van K-Choice, Uruz en enkele lokale artiesten beklommen het podium in de Heuvelhal in Essen voor het goede doel. Dennis Van Den Buijs van Radio 2 was gastheer van dienst. De sfeer zat er meteen goed in. Met zo’n vierhonderd muziekliefhebbers in de zaal zat de omgebouwde sporthal ook goed vol.

Het benefietconcert is maar één van de vele acties die kaderen binnen Essen For Life. De opbrengst gaat integraal naar de Warmste Week. “In 2016 organiseerden we al eens Essen For Life. Toen konden we 60.000 euro bij elkaar zamelen voor het Kinderkankerfonds. Dit jaar kozen we voor Make-A-Wish en Serafien. Ook deze organisaties zetten zich in voor kinderen. We zijn zelf allemaal mama’s en gelukkig zijn onze kinderen wel allemaal gezond. Maar niet iedereen heeft dat geluk en het is belangrijk dat we daar toch even bij stilstaan”, vertelt mede-initiatiefneemster Chris Van Hees.

Half vier ‘s morgens

Het concert zelf was alvast een groot succes. “Elke artiest heeft zijn uiterste best gedaan en de sfeer zat er meteen goed in. Jong en oud heeft genoten van een geweldige avond. Ik denk dat het tot half vier ‘s morgens heeft geduurd”, vertelt een uitgeputte maar voldane Maria Konings, die het evenement mee organiseerde. “Nadien hebben we alles zo goed en zo kwaad proberen opruimen maar we waren zo moe dat we zondagochtend om 11 uur verder zijn gaan kuisen.”

Hoewel er onder de artiesten geen uitblinkers waren en iedereen erg goed was, was het lokale beatboxtalent Uruz erg geliefd bij het publiek.

Hoeveel geld Essen For Life dit jaar bij elkaar zal rapen, is nog niet in te schatten. “Er volgen nog zoveel acties dus nu al een balans opmaken is moeilijk”, gaat Chris verder. Toch merkt ze nu al een verschil met de editie in 2016. “Geld inzamelen wordt steeds moeilijker. Er zijn tegenwoordig zoveel acties voor zoveel goede doelen. Bovendien is deze periode van het jaar al erg duur met de feestdagen die voor de deur staan. Toch proberen we zoveel mogelijk mensen aan te moedigen zich in te zetten voor de goede doelen en persoonlijke acties te ondernemen.”

Winterwandeling

Wanneer is Essen For Life tevreden? “We hopen op een bedrag met vijf cijfers. Als we dat halen zijn we tevreden.” Op 8 december is er nog de Winterwandeling en nadien wordt alles geteld. Op 21 december trekt Essen For Life dan naar Kortrijk om het geld af te geven aan de presentatoren van de Warmste Week.