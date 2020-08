België wordt honderd vierkante meter kleiner: grenslijnen op straat blijken verkeerd aangelegd emz

27 augustus 2020

16u47 0 Essen Op de grens van Essen en het Nederlandse dorpje Nispen (Roosendaal) zijn straatarbeiders volop bezig om de zichtbare grens 1,8 meter richting België te verleggen. Uit een grensschouwing bleek immers dat de grenslijnen op straat foutief aangelegd waren. Echt kleiner wordt Essen dus niet, maar visueel gezien verliest de gemeente een honderd vierkante meter. “We hebben ons eigenlijk te groot gewaand”, lacht Essens burgemeester Gaston Van Tichelt (CD&V).

De dubbele rij zwart-gele klinkers ligt er volgens Van Tichelt al tientallen jaren. Maar die zichtbare grenslijn in het straatbeeld blijkt nu niet overeen te komen met hoe de grens tussen België en Nederland op papier is vastgelegd. Dat achterhaalde de Nederlandse provincie Noord-Brabant bij een grensschouwing.

Grenspaal nooit verplaatst

Daar is een duidelijke verklaring voor. “Na de onafhankelijkheid van België werd in 1843 de grens tussen Nederland en België vastgelegd. Waar de grenspaal tussen Essen en Nispen moest komen, stond toen echter een sloot. Daarom is toen bepaald de grenspaal aan de noordkant te zetten. Maar eigenlijk stond die dan te ver op het Nederlands grondgebied. Ondertussen is die sloot echter al lang gedempt, maar de grenspaal is nooit verplaatst. Die grenslijnen zijn echter gebaseerd op de grenspalen. Vandaar de fout in de belijning.”

Eigenlijk ligt de grens dus zuidelijker. Momenteel wordt in opdracht van de gemeente Roosendaal een visuele grenscorrectie uitgevoerd op de Grensstraat en Nieuwstraat. De dubbele rij klinkers wordt de komende dagen verplaatst op kosten van de Nederlandse gemeente en met toestemming van het Essens bestuur.

Mooie symboliek

Die nieuwe grenslijn loopt dwars door het vroegere douanegebouw, dat voorlopig nog als OCMW-gebouw gebruikt wordt. “Vanaf volgend jaar wordt dat een zorgpunt van AZ Klina in Brasschaat. Dat zal een grensoverschrijdend project zijn. Dat de grenslijn nu het gebouw niet meer raakt, maar het doorsnijdt, is symbolisch dus wel mooi.”

Het verleggen van de grensstenen op de rijweg neemt enkele dagen in beslag. Omdat de Grensstraat hiervoor volledig wordt afgesloten, voorziet de gemeente een korte omleiding via de Kloosterstraat en Guido Gezellelaan. De werkzaamheden aan de grensovergang moeten afgerond zijn tegen de eerste schooldag op 1 september.