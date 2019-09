Basisschool Erasmus krijgt centjes voor inzet tegen zwerfvuil Toon Verheijen

09 september 2019

16u24 0

De leerlingen van Basisschool Erasmus in de Hofstraat in Essen kregen vandaag bezoek van schepen Helmut Jaspers (sp.a) van de gemeente. Hij kwam hen bedanken voor de inzet voor het project Mooimakers. Vorig schooljaar hebben de leerlingen zich immers ingezet om hun eigen speelplaats én de schoolomgeving proper te houden door minstens een aantal keren per maand al het afval op te ruimen. Om hen te belonen voor de inzet kreeg de school een klein zakcentje van de gemeente.