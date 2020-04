Baasje verdwenen husky looft 1.000 euro beloning uit Toon Verheijen

10 april 2020

18u39 16 Essen De baasjes van de verdwenen Husky Aibo uit Essen loven een beloning uit van 1.000 euro voor wie hun geliefde viervoeter kan terugbrengen of vertellen waar hij gebleven is. Ze kregen hulp van de vzw Lost Dogzzz.

Aibo geraakte op 26 maart vermist in de Vossenboslaan in Essen. Nadien is er geen enkel spoor meer van hem. “Zijn baasjes missen hem enorm net als zijn hondenvriendinnetje Roxy. Die treurt enorm. Er is tot in Nederland geflyerd en massaal gedeeld”, klinkt het bij Lost Dogzzz. “Na meer dan 14 dagen, verschillende zoektochten die steeds niks hebben opgeleverd zijn de baasje ten einde raad en op van verdriet. Wat is er met Aibo gebeurd? Heeft iemand hem gezien of iets opgemerkt na die bewuste donderdag, gelieve dit dan te melden op het telefoonnummer 0471 049 290 of via info@lostdogzzz.be.”