Aurélie uit Essen aan de top in Hollywood: net geen Oscar, wel geëerd door gemeente David Acke

01 maart 2020

12u17 0 Essen Het Oscarbeeldje kon de Essense Aurélie Van Overloop niet meebrengen uit Hollywood maar met een nominatie op zak voor de film ‘Klaus’ in de categorie animatiefilm, besliste het gemeentebestuur om Aurélie toch te huldigen. Van Overloop werkte twee jaar lang mee aan de film. “Een Oscarnominatie is zoals een podiumplaats van een wereldkampioenschap”, klinkt het bij CD&V.

Begin februari werden de Oscars uitgereikt in Hollywood. Dit jaar had deze prestigieuze uitreiking ook een Essens tintje. Aan de film ‘Klaus’, genomineerd in de categorie animatiefilm, heeft de Essense artieste Aurélie Van Overloop maar liefst 2 jaar lang meegewerkt.

Podiumplaats

Dat nieuws was ook de raadsleden Jan Suykerbuyk en Steff Nouws (beiden CD&V) niet ontgaan. “Het mag duidelijk zijn dat er veel kampioenen uit Essen afkomstig zijn. In het verleden hadden we al het genoegen om wereldkampioenen in onze gemeente te kunnen vieren en een Oscarnominatie krijgen is zoals een podiumplaats van een wereldkampioenschap”, vertelt Steff Nouws.

Voor Jan en Steff staat het dan ook buiten kijf dat deze gebeurtenis extra in de verf mag gezet worden. Daarom stelden ze binnen de gemeenteraad voor om Aurélie Van Overloop, de Essense artieste, officieel te erkennen voor haar werk. “Als gemeente moeten we trots zijn dat onze inwoners het internationaal erg goed doen”, klinkt het. De partij lanceerde daarom het voorstel op de gemeenteraad om Van Overloop te eren. En dat voorstel werd enthousiast onthaalt door de andere partijen. Enerzijds zullen de felicitaties names de voltallige gemeenteraad worden overgemaakt aan Aurélie, en zal er met de cultuurraad op zoek gegaan worden naar een gepaste erkenning.

Muurtekening

Die erkenning ziet Steff in de vorm van een werk van Aurélie in de openbare ruimte. “Ik denk aan een grote tekening op een blinde muur ergens in de gemeente. Zo kan iedereen in Essen genieten van haar talent en worden we ook herinnert aan het feit dat er in Essen heel wat talent rondloopt. Samen met de cultuurraad en de cultuurdienst zullen we nu op zoek gaan naar een geschikte locatie. Eens we die hebben gevonden, zou de huldiging kunnen plaatsvinden. Ik vermoed dat dat toch enkele weken in beslag zal nemen”, aldus Steff Nouws.

‘Klaus’ werd op 8 november 2019 gelanceerd en werd meteen erg positief onthaalt voor zijn animatiebeelden, verhaallijn en de vocale performances van de stemacteurs. Die positieve commentaren resulteerden in 7 Annie Awards op de 47ste Annie Awards. Daarnaast won de film ook de prijs van Beste Animatiefilm op de British Academy Film Awards. Opmerkelijk: ‘Klaus’ is meteen ook de eerste animatiefilm van Netflix die genomineerd werd voor een Oscar.