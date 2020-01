Antwerpse Bosgroepen krijgen kinderen en kwetsbare personen weer de natuur in : “Het komt hen alleen maar ten goede” Toon Verheijen

18 januari 2020

09u09 0 Essen Iedereen wil wel eens genieten van een dag in de natuur al was het maar om even uit te blazen of tot rust te komen. Maar voor jongeren en kwetsbare personen is het soms moeilijk om de weg naar de natuur te vinden. De Antwerpse Bosgroepen lanceerden daarom het project Zorgbossen. Het is met elf deelnemende zorginstellingen en meer dan 250 dagen dat er voor een dagbesteding werd gezorgd een gigantisch succes.

Wetenschappelijk onderzoek heeft het aangetoond. Wie anderhalf uur wandelt in de natuur, vindt meer mentale rust dan wie anderhalf uur door de stad wandelt. In de natuur wordt je concentratie aangescherpt, het helpt tegen piekeren en voor de gezondheid is het ook alleen maar positief. Het bracht de Antwerpse Bosgroepen op het idee om net die groepen die moeilijk de weg vinden naar de natuur er toch naartoe te krijgen. De Antwerpse Bosgroepen gingen een samenwerking aan met lokale zorgvoorzieningen om kwetsbare personen een zinvolle dagbesteding aan te bieden in het bos. “Samen voeren ze kleinschalige bosbeheerwerken uit”, zegt Jan De Haes (N-VA), gedeputeerde voor Milieu en Natuur. “Het gaat bijvoorbeeld om een bosrand aanplanten, wandelpaden de overgroeid zijn weer vrijmaken, exotische planten verwijderen. En niet alleen de taak moet goed uitgevoerd worden. We hechten ook enorm veel belang aan het sociaal contact en de gezelligheid.”

Zorginstellingen

Bert Van Gils, coördinator van het project, is een tevreden man, maar zegt ook dat het niet altijd vanzelfsprekend is. “Het ‘matchen’ van de zorg- en natuursector is een uitdaging. Niet alles soorten beheerswerken kunnen door iedereen uitgevoerd worden. Zo is bijvoorbeeld werken met machines niet voor iedereen aangewezen. In verstedelijkte gebieden is er veel vraag naar zinvolle dagbesteding maar daar is het aanbod groene ruimte - en dus ook bosbeheerwerken - minder groot. Desondanks konden we heel wat geslaagde samenwerkingen realiseren. De doelstelling van het project was om in totaal 250 dagen te presteren en dit streefcijfer zijn we ondertussen al gepasseerd.”

Kinderen

Het project Zorgbossen had nog een tweede doelgroep voor ogen. “Waar de voorbije generaties buiten groot werden, zijn de jongeren van vandaag steeds meer aan allerhande schermen gekluisterd”, zegt Jan De Haes. “Om scholen te stimuleren om de klas te ruilen voor het bos, helpen we hen hun domein te beheren. Leerlingen die zelf in hun schoolbos hebben gewerkt, zullen er ongetwijfeld meer interesse en respect voor krijgen. Zeker nu er met behulp van de studenten houttechniek van het PTS Boom zitbanken en speeltuigen worden gebouwd.”