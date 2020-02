Aanleg verkeersdrempel zorgt maand lang voor hinder Toon Verheijen

04 februari 2020

De Heikantstraat in Essen zal heel de maand februari onderbroken zijn ter hoogte van nummer 22. De gemeente laat in de straat een verkeersdrempel aanleggen om de verkeersveiligheid te verhogen omdat er een nieuwe zijweg komt. Omrijden kan tijdelijk via Oude Baan, Veldweg of Donkweg. Fietsers kunnen wel door.