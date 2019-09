91 vaten met drugsafval gedumpt in grensstreek Toon Verheijen

03 september 2019

13u57 1 Essen De politiezone Grens is samen met de Nederlandse collega’s een onderzoek gestart na de vondst van niet minder dan 91 vaten met chemisch afval afkomstig van een drugslabo.

Het was een passant die dinsdagmorgen enkele vaten zag liggen aan Dondersteen in Essen. De man verwittigde meteen de politie die ter plaatse kwam en de omgeving afzette. Een controle in de buurt leverde nog een aantal vaten op aan de Raaiberg en korte tijd later werd nog eens een beetje verderop over de grens in Nederland nog een berg vaten aangetroffen.

In het totaal ging om het 34 vaten aan Dondersteen, nog eens 32 aan de Raaiberg en 25 vaten net over de grens in Nederland. “De vaten bevatten chemisch afval vermoedelijk afkomstig van een drugslabo”, zegt Patrick De Smedt van de politiezone Grens. “De civiele bescherming werd ter plaatse gevraagd voor het opruimen van de vaten op Belgisch grondgebied. Eén van de vaten was lek. De milieuambtenaar werd hiervoor opgeroepen zodat de juiste maatregelen konden getroffen worden. Het onderzoek zal zowel in Nederland als België gevoerd worden.”