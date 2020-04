500 nestkastjes voor mezen? “Wij van Essen kunnen dat!” Toon Verheijen

06 april 2020

20u53 0 Essen De gemeente doet een oproep om - nu dat toch iedereen in zijn of haar kot moet blijven - om zoveel mogelijk nestkastjes voor mezen te maken. Begin maart hing de gemeente zelf al een vijftigtal nestkastjes op. 500 nestkastjes? Essen, wij kunnen dat”, klinkt het enthousiast bij schepen van milieu Helmut Jaspers (sp.a). De gemeente doet een oproep om - nu dat toch iedereen in zijn of haar kot moet blijven - om zoveel mogelijk nestkastjes voor mezen te maken. Begin maart hing de gemeente zelf al een vijftigtal nestkastjes op. Mezen worden beschouwd als het nieuwe biologische wapen tegen de processierups. Ook in Wuustwezel en Kalmthout hingen ze al nestkastjes op. In Essen gaan ze nu een stapje verder. “

#blijfinuwkot #500nestkastjesEssen. Met die actie op onder meer sociale media wil de gemeente zoveel mogelijk inwoners aansporen om een nestkastje te maken voor mezen. Dat kleine vogeltje plaatst de processierups immers hoog op zijn verlanglijstje als het op eten aankomt. “De laatste jaren zijn ook in Essen de processierupsen een echte plaag”, zegt schepen van milieu Helmut Jaspers (sp.a). “Gif is niet de beste manier om ze te bestrijden. Kool- en pimpelmezen zijn de natuurlijke vijand van de rups. Eerder hing de gemeente zelf al heel wat nestkastjes op. Nu doen we een oproep aan onze inwoners om ook een nestje te bouwen.”

Streefdoel: 500 nestkastjes

Vele Essenaren hebben in hun kot meer dan waarschijnlijk nog wel enkele onbehandelde oude planken of een stuk multiplex liggen (geen vezelplaten).“Als 2,5 % van onze inwoners een nestkastje maakt én ophangt in zijn of haar tuin, dan betekent dit dat we allen samen een 500-tal bijkomende mezenkastjes ophangen”, zegt Jaspers. “ Een aangename en nuttige activiteit waarvoor je niet uit je kot hoeft te komen én we zorgen er allemaal samen voor dat die vervelende rups ons minder lastig kan vallen.”

Bouwbenodigdheden

Voor een nestkastje voor mezen (25 x 12 x 12 cm) heb je nodig: een stuk hout of multiplex (zie plannetje) en spijkers en/of schroeven, een kleine boor van 3 of 4 mm om schroefgaten voor te boren en een ‘klokboor’ van 28 mm voor het boren van de invliegopening. Een overzichtelijk bouwplan vind je op http://www.essen.be/milieu.

Is je nestkastje klaar? Deel er een foto van met de hashtag #500nestkastjesessen en stuur een foto naar info@essen.be.