202 nieuwe bomen voor 202 nieuwe Essenaren Sander Bral

17 november 2019

09u59 0 Essen Al voor de vierentwintigste keer komen jonge ouders een boompje planten voor hun kersverse koter in het geboortebos aan Raaiberg in Essen. “Met hun lange levensduur zijn bomen het perfecte symbool voor een lang en gelukkig leven.”

Het geboortebos in Essen bestaat al sinds 1996 als initiatief van de toenmalige jeugdraad. Die stelde voor om op een braakliggend terrein aan de Leemleegt op Horendonk een geboortebos aan te planten. Daarna werd Het Patersboske op Heikant aangeplant, dat staat intussen ook volledig vol met bomen.

“De geboorte van een kind is immers een bijzondere gebeurtenis”, zegt Arno Aerden (sp.a-JijmaaktEssen), schepen voor Jeugd. “Daarom is het planten van een boom ook een ideaal geboorteritueel. Met hun lange levensduur zijn bomen het perfecte symbool voor een lang en gelukkig leven.”

Vijf nationaliteiten

Het was een drukke bedoening in de Horendonkse bossen zaterdagochtend. “Dat is niet verwonderlijk”, gaat de schepen verder. “In 2018 mocht onze gemeente maar liefst 202 nieuwe Essenaartjes verwelkomen, waarvan 94 meisjes en 108 jongens, van zes verschillende nationaliteiten. Naast Belgen gaat het over Nederlanders, Roemenen, Polen, Letten en Portugezen.”

Lukas en Janne

De maand maart bleek met 24 geboortes de meest vruchtbare en de Heikantstraat was de meest vruchtbare straat met negen geboortes. Maar liefst zes tweelingen zagen vorig jaar het licht in Essen. Voor jongens prijkt de naam ‘Lukas’ op één, bij meisjes was ‘Janne’ het meest in trek vorig jaar in de gemeente. De meest vruchtbare familienaam was opnieuw Jacobs met vier nieuwe telgen. In 2017 zetten de Jacobsen nog vijf nieuwe koters op de wereld.