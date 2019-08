‘Studio Ambacht’ in Karrenmuseum belooft creativiteit en gezelligheid voor jong en oud ADA

10 augustus 2019

14u01 0 Essen De laatste zondag van augustus gooit het Karrenmuseum traditiegetrouw de deuren open. Tijdens ‘Studio Ambacht’ kan je dit jaar snuisteren op een creatieve markt, deelnemen aan workshops en genieten van een heerlijk zomerterras.

Al jaren is de ‘Ambachtendag’ een vaste waarde in het Karrenmuseum. Dit jaar pakt het museum uit met een nieuwe naam. De Ambachtendag heet voortaan ‘Studio Ambacht’ en wil bezoekers vooral zelf laten proeven van ambachtelijke technieken.

“De Ambachtendag is een begrip en heeft steeds op veel interesse kunnen rekenen. Het is een monument waar we met zorg mee willen omgaan”, legt directeur Pieter Verhoeven uit. “Met de nieuwe naam willen we vooral de jongere generaties aanspreken en aantonen dat je met ambachtelijke technieken en materialen heel hedendaagse voorwerpen kan maken. Daarom bieden we een aantal workshops aan waarin je kan kennismaken met een bepaalde techniek of materiaal. Je kan al hakend en met de techniek van de touwslagers aan de slag om een leuk mandje te maken. Daarnaast kan je experimenteren met zeefdrukken, tingieten, boetseren, leerbewerking of kantklossen.”

Voor de kijklustigen is er een creatieve markt met meer dan twintig standhouders. Zij stellen hun zelfgemaakte of creatieve producten tentoon. Je ontdekt er onder meer een steenkapper, mandenvlechter, houten juwelen, lokale honing, keramiek, handgemaakte wenskaarten en nog veel meer. Ook op de creatieve markt krijg je hier en daar de kans om je eigen creativiteit de vrije loop te laten.

‘Studio Ambacht’ gaat door op zondag 25 auggustus. De inkom is gratis maar de workshops zijn wel betalend.