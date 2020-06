Zwerfkat als bij wonder ontsnapt aan pijnlijke wurgdood: “Ze heeft serieus geluk gehad” Koen Moreau

03 juni 2020

18u03 6 Mere In de omgeving van het Blauwbos in Mere is een zwerfkat ternauwernood ontsnapt aan een afschuwelijke dood. Het dier kwam met de kop vast te zitten in een strop gevlochten uit een elektriciteitsdraad.

Dierenarts Jo Wijndaele die het dier verzorgde, is hevig verontwaardigd. “Je houdt niet voor mogelijk dat dit vandaag nog gebeurt”, vertelt de man. Hij werd opgetrommeld omdat het dier werd aangetroffen in een vangkooi voor zwerfkatten in de Biezeputstraat.

“Voorspellingen doen is moeilijk, maar het dier heeft onwaarschijnlijk veel geluk gehad. Ten eerste dat ze is losgeraakt, aangezien de lus meer dan waarschijnlijk ergens aan vast zat en ten tweede dat ze in die vangkooi belandde.” Volgens Wijndaele was de kans dat de kat vooralsnog klem kwam te zitten in een smalle opening, waardoor ze zichzelf zou ophangen, heel reëel.

“Ze heeft veel geluk gehad en zal er normaal niks aan over houden.” Dat iemand zich werkelijk bezighoudt met het uitzetten van stroppen om katten te vangen, wil de dierenarts niet geloven. “De kans dat een kat daar al in vast geraakt is uiterst klein. Misschien werd de strop geplaatst voor stroperij op konijnen of hazen in het Blauwbos, maar ook in dat geval is dit strafbaar.”