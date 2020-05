Zware zondag op de baan: motorrijder gewond op N46 en nog twee andere ongevallen Koen Moreau

31 mei 2020

17u52 4

Erpe-Mere Op het kruispunt van de Oudenaardsesteenweg N46 met de Dorpsstraat en Zevekootstraat in Erpe is zondagnamiddag een motorrijder gewond geraakt. Kort daarvoor waren er ook al ongevallen ter hoogte van de KMO-zone Evenbroekveld en aan de Kruiskoutermolen in Mere.

Exact een week na het zwaar ongeval met een motorrijder ter hoogte van bakkerij Lieven op de Oudenaardsesteenweg in Bambrugge was zondagnamiddag iets na 16 uur - dit keer in Erpe - opnieuw een motorrijder betrokken bij een ongeval op het kruispunt van de N46 met de Dorpsstraat. Een motorrijder die de steenweg vanuit de Zevekootstraat kwam opgereden, merkte een automobiliste die richting Zottegem reed net te laat op. De vrouw probeerde nog uit te wijken, maar de motorrijder knalde toch tegen de flank van de wagen waarna de man tegen het asfalt belandde.

Ziekenwagen, MUG-team en politie kwamen ter plaats en de man werd nog een hele poos ter plaatste verzorgd alvorens hij met verwondingen aan de benen werd overgebracht naar het ziekenhuis. Omdat de rijstrook richting Zottegem versperd was, moest het verkeer omrijden langs de kerk van Erpe en Mere.

Iets voor 16 uur gebeurde op dezelfde steenweg tussen de KMO-zone Evenbroekveld met kledingwinkel Romani en de spooroverweg aan de treinhalte Erpe-Mere ook al een aanrijding. Minstens een wagen werd hier getakeld. Een derde aanrijding was er rond 14 uur op het kruispunt aan de Kruiskoutermolen. Net als vorige week zondag raakte hier niemand gewond.

