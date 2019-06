Zware klap op kruispunt Kwakkel na niet verlenen voorrang van rechts KOEN MOREAU

04 juni 2019

22u30 4 Erpe-Mere Op het kruispunt Kwakkel in Aaigem gebeurde dinsdagavond rond 21 uur een ongeval tussen een Volkswagen en een Opel.

De chauffeur van de Opel die vanuit Burst het kruispunt dwarste, was op amper honderd meter van zijn woning toen zijn wagen op de neus geraakt werd door een Volkswagen die vanuit Mere richting Ressegem reed. De klap was hard en de Opel belandde tegen de wegwijzers aan de overzijden van het kruispunt. Vier inzittenden van die wagen waaronder een klein kind van 1,5 jaar werden met twee ziekenwagens preventief naar het Algemeen Stedelijk Ziekenhuis in Aalst gevoerd. De chauffeur van de Volkswagen kwam met de schrik vrij. Beide wagens liepen wel zware schade op. Op het kruispunt gebeuren geregeld ongevallen ten gevolge van het niet naleven van de voorrang van rechts.