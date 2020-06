Zware hinder door trein met pech in station van Burst Koen Moreau

19 juni 2020

18u18 0 Burst Het trein- en autoverkeer ondervond vrijdagavond flink wat hinder door een defect treinstel in Burst.

Door het voorval bleven de overwegen in de buurt van het station gesloten en sloot de politie de toegang tot Dorent af. Het treinverkeer tussen Denderleeuw en Zottegem moest over een spoor, wat resulteerde in vertragingen tot 25 minuten. Enkele treinen op de scholierenlijn tussen Aalst en Burst werden afgeschaft.