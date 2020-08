Zware avondspits op en rond E40 door wateroverlast en ongevallen Koen Moreau

28 augustus 2020

18u04 9 Erpe-Mere/Aalst Het verkeer verliep vrijdagavond bijzonder moeizaam op de E40 ter hoogte van Erpe-Mere en Aalst.

Door enkele hevige regenbuien was het moeilijk en gevaarlijk rijden. De afrit van de E40 in Erpe-Mere kwam even onder water te staan en dat was ook het geval op de E40 tussen Erpe-Mere en Aalst. Op de E40 richting Gent gebeurde omstreeks 17.30 uur iets voor de afrit Erpe-Mere een ongeval met meerdere voertuigen, waardoor de linkerrijstrook versperd was en in de andere rijrichting een kijkfile ontstond.

Omdat er ook hevige wateroverlast was op de snelweg ter hoogte van Ternat ontstond al snel zwaar vertraagd verkeer in beide rijrichtingen. Automobilisten die de files probeerden te ontwijken, zorgden voor extra druk verkeer op de secundaire wegen. In Erondegem raakte een woning zwaar beschadigd door een blikseminslag.



Pas je cookie instellingen Je cookie instellingen zorgen ervoor dat deze inhoud niet getoond wordt.Pas je cookie instellingen hier aan.