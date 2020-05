Zwaar getroffen slagerij De Deyn in ‘Helden van Hier: Corona’. “Lang getwijfeld, maar wil mensen vertellen wat we meemaakten”

Erpe-Mere

Vtm neemt de kijker maandagavond 4 mei in ‘Helden van Hier: Corona’ mee naar slagerij De Deyn aan het kruispunt Vijfhuizen in Erpe. Die zaak werd immens zwaar getroffen : het virus rukte in amper vier dagen zowel vader Etienne De Deyn (83) als moeder Marie-Louise De Bruyne (82) weg.