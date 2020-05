Zoveelste ongeval op gevaarlijke kruispunt: Brandweer moet vrouw bevrijden uit gekantelde wagen Koen Moreau

29 mei 2020

15u03 2

Pas je cookie instellingen Je cookie instellingen zorgen ervoor dat deze inhoud niet getoond wordt.Pas je cookie instellingen hier aan. Aaigem Het kruispunt Kwakkel in Aaigem vormde vrijdagmiddag opnieuw het decor voor een spectaculair ongeval. De brandweer moest de bestuurster van een Opel Meriva uit haar wagen bevrijden nadat deze kantelde. Die raakte gelukkig slechts licht gewond.

Verstrooidheid en onachtzaamheid in combinatie met voorrang van rechts. Een gevaarlijke cocktail waardoor op het kruispunt van de Stationsstraat met de Dikkelindestraat en Kwakkel geregeld hard geremd en soms ook hard gebotst wordt.

Zo ook vrijdagnamiddag. Iets voor 14 uur merkten de bestuurster van een Opel Meriva, die het kruispunt vanuit de Dikkelindestraat richting Herzele wilde dwarsen, en de bestuurder van Ford Transit bestelwagen, die vanuit Burst richting Aaigem reed, elkaar te laat op. De bestelwagen boorde zich in de flank van de personenwagen, waardoor die kantelde.

De bestuurster zat gekneld in haar wagen. Een koppel verpleegkundigen uit Knokke die net na het ongeval op het kruispunt arriveerde, bood meteen hulp. Zij bleven tegen de vrouw praten tot de aankomst van de brandweer en ambulanciers. Zodra de wagen gestabiliseerd was, werd de vrouw via de koffer bevrijd.

Onvoorstelbare toestanden

De bestuurster werd met zichtbare verwondingen aan de pols naar het ziekenhuis gevoerd. Arbeiders die in de weer waren met de sloop van een huis op de hoek van het kruispunt zagen het ongeval in hun ooghoeken gebeuren. “We hoorden de knal en zagen de wagen kantelen. In de drie dagen dat we hier aan de slag zijn, zagen we al ronduit onvoorstelbaar toestanden”, reageerden die meteen na het ongeval.