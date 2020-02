Zomer vol muziek dankzij Twalsiree en Mag’et ewa Miejer zen?: herbeleef Abba en Belgische popklassiekers onder de kerktoren Koen Moreau

06 februari 2020

18u48 3 Erpe-Mere Deze zomer staat heel wat muzikaal te gebeuren in Erpe-Mere. De volledige programma’s zijn nog niet gekend, maar de vzw Twalsiree licht alvast een tipje van de sluiter voor de Zomerconcerten op Steenberg en ook het programma van Mag’et ewa Miejer zen? tijdens kermis Mere is al gekend.

De zomerconcerten op het gemeentelijk domein Steenberg in Erpe-Mere starten dit jaar uitzonderlijk overdekt in het 380 zitjes tellende nieuwe cultuurhuis EMotia. Dat gebeurt met een exclusief optreden van de Engelse tribute band Abba Gold Europe op vrijdagavond 26 juni om 20 uur. In tegenstelling tot de gebruikelijke zomerconcerten is dit optreden niet gratis. Tickets kosten 20 euro en zijn te koop via www.emotia.be.

Het programma voor de echter zomerconcerten is nog niet gekend, maar je kan wel alvast zaterdag 18 juli, 8 augustus en 22 augustus vrij houden. De organisatoren zoeken bovendien nog extra vrijwilligers om te helpen bij organisatie en planning, techniek, communicatie of logistiek. Meer info of je aanmelden kan via peter@zomerconcerten.live.

Gert Bettens, Eva De Roovere & De Flandriens

Voor kermis Mere brengt Mag’et ewa Miejer zen? in het weekend van Belgische topartiesten zoals Eva De Roovere, Gert Bettens, Jan Hautekiet, Wigbert en Dirk Blanchart samen op het podium. Zij brengen op zondagavond 16 augustus om 20 uur op de koer van ontmoetingscentrum in de Nieuwstraat een eigenzinnige keuze uit het rijke repertoire van 60 jaar Vlaamse en Belgische popgeschiedenis. Kaarten kosten in voorverkoop 10 euro. Aan de kassa betaal je 15 euro. Het aantal plaatsen is beperkt tot 400. Bestellen hiervoor via www.magetewamiejerzen.be.