Zeven extra grote terrassen aan horecazaken als steuntje in de rug tijdens coronacrisis Koen Moreau

10 juni 2020

16u25 0 Erpe-Mere Om de horecazaken van Erpe-Mere de gelegenheid te geven ondanks de verplichte afstand tussen klanten voldoende mensen te bedienen, verleende de gemeente verschillende zaken toelating om hun terras uit te breiden en dat tot en met 30 september.

In Aaigem mag koffiehuis Het Groot Geluk tafeltjes plaatsen op het trottoir langs Aaigemdries. ’t Aygems Cafeetje krijgt een gelijkaardige toelating voor het voetpad voor het café op Aaigemdorp. Dat is ook het geval voor café Stalan 2.0 op het Stationsplein in Burst.

Pleintje aan kerk

Mooiste locatie krijgt het terras van café De Klok aan de kerk van Erondegem. Zij mogen een terras inrichten op het grasveld voor de kerk. Café Octopus in de Nijverheidsstraat in Mere krijgt toelating om een terras te plaatsen op de stoep en de twee parkeerplaatsen voor de deur. Dat is ook zo voor café Patronaat in de Patronaatstraat in Mere. Tot slot mag het terras van café Oud Gemeentehuis op het dorpsplein van Mere een deel van het trottoir innemen.