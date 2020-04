WZC Sint-Vincentius voorziet psychologische ondersteuning voor bewoners en personeel Koen Moreau

21 april 2020

18u12 11 Erpe-Mere De situatie in woonzorgcentrum Sint-Vincentius in Aaigem raakt meer en meer onder controle. Intussen werden alle bewoners getest waardoor er eindelijk zicht is op waar extra aandacht nodig is.

“Vrijdag werden de laatste veertig bewoners getest en daarvan zijn er zestien besmet met het coronavirus”, vertelt directeur David Larmuseau. Een percentage dat volledig in lijn ligt met de totale besmettingsgraad van het woonzorgcentrum. “Gelukkig zijn er geen zwaar zieken meer, is de situatie eindelijk onder controle, konden we onze besmette en niet-besmette bewoners nu perfect splitsen, blijkt onze afdeling voor personen met dementie coronavrij en kunnen we nu ruimte maken voor psychologische ondersteuning van bewoners en personeel.”

Emotionele impact

Sint-Vincentius heeft dan ook bijzonder zware weken achter de rug. Tien bewoners kwamen te overlijden en meer dan de helft van bewoners en personeel geraakten besmet met het coronavirus. “De meeste personeelsleden kunnen stilaan weer aan de slag, maar hun afwezigheid, alle gebeurtenissen alsook de strenge quarantainemaatregelen hebben een zware emotionele impact gehad op het personeel en onze bewoners. We willen nu in de eerste plaats voor hun zorgen.”

Bezoek mogelijk maken

Concreet werd een psychologe aangesteld om mensen te begeleiden en te helpen. Daarnaast is er ook goed nieuws voor de familieleden. “We bekijken momenteel hoe we er zo snel mogelijk kunnen voor zorgen dat onze bewoners opnieuw en op een veilige manier hun familie kunnen zien. Die contacten zijn heel belangrijk voor het sociaal welbevinden.”