Woning zwaar beschadigd na blikseminslag: “Stopcontacten sprongen uit muur en betonnen gewelf kwam omhoog” Koen Moreau

28 augustus 2020

17u41 13 Erondegem Het korte maar hevige onweer dat vrijdagnamiddag over de streek trok veroorzaakte niet alleen wateroverlast. In de Hoogstraat in Erondegem sloeg de bliksem in op de tipgevel van een huis.

Kort na 15 uur kreeg Willy D’Hondt uit de Hoogstraat een telefoontje van zijn zus. Zij was net aan zijn woning gepasseerd en had tal van brokstukken naast zijn huis opgemerkt. Het gevolg van een stevige blikseminslag op de tipgevel waardoor stenen en pannen naar beneden kwamen.

“Gelukkig was ik maar vijf minuutjes van huis, maar de ravage is indrukwekkend”, vertelt de man. Een deel van het dak werd losgerukt en binnen werden op tal van plaatsen lichtschakelaars en stopcontacten uit de muur geblazen. Wat rest zijn verschillende zwartgeblakerde holtes. “Ik vrees dat al mijn toestellen stuk zullen zijn.”

Groot gat

Niet alleen de elektriciteitsleidingen liepen schade op. Op de slaapkamer van de man gaapt een gat waardoor je de lucht kan zien, in de badkamer ligt het vol scherven van een luster die naar beneden kwam en in een andere kamer is het betonnen gewelf waaronder de leidingen lagen omhoog gekomen. “De kracht moet enorm geweest zijn.”

Brand ontstond er gelukkig niet. De brandweer had wel heel wat werk om het dak tijdelijk te dichten. Een deel van de straat kwam door de blikseminslag even zonder elektriciteit te zitten, maar technici van Fluvius konden de stroomtoevoer in de straat en bij Willy snel herstellen. Waarom de bliksem precies op die plek insloeg is niet duidelijk. “Het is hier wel de Hoogstraat maar aan de kerk staan de huizen nog veel hoger.”