Winterwandeling door de Honegem Koen Moreau

06 december 2019

17u18 0 Erpe-Mere Natuurpunt Erpe-Mere geniet van de kou en de pracht van natuurgebied Honegem op zondag 8 december.

De wandeling start om 9.30 uur aan Hof ter Vaerent, Honegemstraat 139 Erpe, net over de grens met Lede. Natuurkenner Peter D’Hondt verlaat de klassieke paden om op zoek te gaan naar sporen en weetjes. Deelnemen is gratis en inschrijven is niet nodig. Laarzen zijn absoluut aanbevolen.