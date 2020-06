Willy (59) en Katleen (45) na frituur en bistro met ijskar Happy op pad: “Stilzitten is niets voor mij” Koen Moreau

10 juni 2020

Op de vrolijke tonen van de sitcom Happy Days trok woensdag voor het eerste een knappe roze ijskar door de straten van Erpe en Mere. "Twee weken geleden las ik dat die deelgemeenten geen ijskar meer hadden. Ik gooide mijn plannen voor een foodtruck overboord en bestelde prompt een ijskar", vertelt Willy Lorie uit Ottergem.

Een impulsieve beslissing waardoor in Erpe en Mere 2.500 huizen opnieuw een ijsjesverkoper voor hun deur krijgen. Een vervroegd pensioen is duidelijk niks voor Willy. Nadat hij bijna zestien jaar frituur Happy langs de Oudenaardsesteenweg in Erpe uitbaatte en de voorbije twee jaar Bistro Lee op het dorp van sympathieke buurgemeente opstartte en overliet, start de man samen met zijn partner Katleen Verhelst een ijskar.

Vrolijke kleuren

De aankleding van die ijskar werd ondanks de bijzonder korte opstartperiode een pareltje. “Vrolijke kleuren, led-lichtjes in het donker en een volledig getekend verhaal rondom de wagen”, klinkt het terecht fier. Ook de muziek waarmee kooplustigen gelokt worden, is opvallend. Door de luidspreker weerklinkt de begintune van Happy Days. “En dat past perfect bij de naam Happy Ice die we onze ijskar gaven”, luidt het. Naam en muziek zijn tevens een subtiele knipoog naar frituur Happy die het koppel rond de jaarwisseling 2016-2017 na zeventien jaar overliet.

Eens de batterijen opnieuw waren opgeladen, besefte ik dat 60 geen leeftijd is om alle dagen thuis te zitten Willy Lorie

“De horeca zit me in het bloed en ik kan gewoon niet stilzitten. Bistro Lee stopte ik omdat de zaak te goed draaide. We klopten dagen van 13 à 14 uur, maar mijn lijf wou niet meer mee. Na enkele maanden rust zijn de batterijen opnieuw voldoende opgeladen en besefte ik dat 60 geen leeftijd is om al alle dagen thuis te zitten”, vertelt Willy. Net als frieten bakken een metier apart is, is ook ijs bereiden en op de perfecte temperatuur serveren geen sinecure. “Maar de ervaring uit het verleden helpt”, knipoogt Willy.

Ook coupes

Daardoor rijdt de roze ijskar Happy Ice met bijhorende muziek voortaan om de dag door 42 kilometer aan straten in Erpe en Mere. Voor de prijs van 1,50 euro krijg je een bol schepijs, voor twee bollen betaal je 3 euro en voor drie bollen 4 euro. “We voorzien ook coupes met aardbeien, advocaat en bresilienne. Wellicht komt daar ook nog een coupe van de week of van de maand bij.”

We wensen Willy en Katleen alvast veel ‘happy days’ met hun nieuwe uitdaging.