Wilde eenden broeden nest uit in kruidenbak naast achterdeur: 10 wilde eendenkuikentjes geboren in Mere-centrum Koen Moreau

02 juni 2020

18u43 5 Erpe-Mere Marc De Kerpel en Maggy Arijs uit de Kerkveldstraat in Mere kregen tijdens het Pinksterweekend een niet alledaagse gezinsuitbreiding. Een wilde eend broedde in de kruidenbak aan hun achterdeur tien eieren uit waardoor er nu evenveel eendenkuikentjes in hun tuin rondtrippelen.

“Het waren spannende dagen”, vertelt Marc. De locatie die de eenden kozen om een nest te bouwen was dan ook allesbehalve alledaags. “Onze tuin is volledig afgesloten en ongeveer anderhalve maand geleden liepen hier plots een mannetjes en vrouwtjes eend rond. Die gingen geregeld vliegen, maar plots merkten we dat ze iets van plan waren in de kruidenbak - op één meter hoogte - aan onze achterdeur.”

De eenden bouwden er een nest en vervolgens kwam er elke dag een extra ei in. “In het begin probeerden we onze achterdeur zo weinig mogelijk te gebruiken, maar op de duur deden we het toch.” Het stoorde moeder eend helemaal niet. “Ze bleef rustig zitten. Blijkbaar vertrouwde ze ons voldoende.” Marc en Maggyhielden het nest goed in de gaten en aangezien moeder eend geregeld op stap ging, wisten ze dat er tien eieren lagen.

“En die leverde maandag evenveel kuikentjes op”, vertelt Marc die tijdens de 28 dagen durende broed dagelijks informatie uitleverde met Yvette Saerens van Natuurpunt. “Zelf ben ik geen eendenspecialist, maar ik kon Marc vooral geruststellen al vreesde ik dat hij het nest zou verwijderen.” Iets dat uiteindelijk niet gebeurde.

“Daarvoor zijn we te veel natuurliefhebbers en waren we te nieuwsgierig naar dat nieuwe leven”, aldus Marc. De kuikentjes lieten zich maandag allen op aangeven van moedereend uit de kruidenbak vallen en verblijven nog steeds in de tuin onder de goede zorgen van Marc en Maggy. Yvette kwam intussen persoonlijk op geboortebezoek en ze schonk Marc en Maggy een jaar gratis lidmaatschap bij Natuurpunt en een fles wijn.



