Wilde dieren rukken op: vos en/of marter zorgen voor schade KOEN MOREAU

22 mei 2019

18u09 0 Erpe-Mere De voorbije dagen waren in Erpe en Erondegem meldingen van een schade door een vos en een marter.

In Erpe werden meerdere kippen doodgebeten. De buren vermoeden dat een vos toesloeg. Langs de Gentsesteenweg in Erondegem richtte een marter schade aan onder de motorkap. Die dieren zijn verzot op de geur van kabels en zetten daar wat graag hun tanden in.