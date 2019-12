Wilde achtervolging met snelheden tot 200km/u na diefstal in verzekeringskantoor Koen Moreau

24 december 2019

12u49 9 Erpe-Mere Agenten van de lokale politiezone Erpe-Mere/Lede slaagden er dinsdagochtend net niet in om drie vluchtende gangsters te vatten. Die sloegen even voordien toe bij verzekeringskantoor Leenesomme naast de BNP Paribas Fortisbank langs de N9 in Erondegem.

“Rond 10 uur kwamen twee vreemde mannen binnen die me van alles vroegen en overal door het kantoor liepen”, vertelt de bediende die op dat moment alleen aanwezig was. De mannen waren heel opdringerig en brachten de vrouw in de war. “Ik verstond ze niet, maar ze bleven maar aandringen. Vroegen plots iets als ‘job’, wilden dan weer naar achter gaan.”

De vrouw had door dat iets niet in de haak was en drong aan dat de mannen zouden vertrekken. “Uiteindelijk deden ze dat waarop ik meteen de deur op slot draaide.” Toen ze naar haar bureau ging om de zaakvoerder te verwittigen, merkte ze dat haar gsm gestolen was. “Ik ben opnieuw naar buiten gelopen waardoor ik zag dat ze ter hoogte van de Koriander in een klaarstaande BMW1 met Engelse nummerplaten sprongen.

“Een dame die op de bus zat te wachten, had de nummerplaat genoteerd waardoor we onmiddellijk alle gegevens konden doorbellen.” Verschillende politieploegen die in de buurt waren, werden meteen gemobiliseerd. Een wagen kon de BMW van de verdachten snel spotten waarna het via de Oudenaardsesteenweg en E40 tot een wilde achtervolging kwam waarbij snelheden tot 200 km/u werden gehaald.

In Affligem verlieten de gangsters de snelweg en slaagden ze er in om de politie af te schudden. Tegen dan was ook al een politiehelikopter in de buurt, maar ook die slaagde er niet in de wagen terug te vinden.