Wietplantage vat vuur: bewoner naar ziekenhuis na zware uitslaande brand in loods langs Ratmolenstraat Koen Moreau

02 mei 2020

16u28 1

Erpe-Mere In de Ratmolenstraat in Aaigem heeft zaterdagnamiddag een zware brand gewoed in een magazijn achter een woning. In het magazijn bleek een wietplantage ondergebracht te zijn.

Omstreeks 14.20 uur kregen meerdere buren af te rekenen met een storing van de elektriciteit. Toen ze op straat kwamen op te kijken wat er aan de hand was, merkten ze rook op. Ook een overbuur merkte vanop de bovenverdieping rook op. “Ik zag meteen dat het niet pluis was. Terwijl ik de brandweer aan het bellen was, sloegen de vlammen plots door het dak”, vertelt die overbuur.

De man ging vervolgens aan het elektrisch hek van zijn overbuur aanbellen en toen daarop geen reactie kwam gooide hij stenen naar de voordeur. “Wat ik toen niet wist, was dat onze buur zelf aan het proberen was het vuur te doven.” Tevergeefs. Het vuur greep razend snel op zich heen. In een mum van tijd verscheen een donkere rookwolk boven Aaigem en bij aankomst van brandweerploegen uit Aalst, Lede en Herzele was de loods een immense vlammenzee.

“Gelukkig kregen de pompiers het elektrische hek enorm snel open en reageerde de - doorgaans vrij waakzame - hond niet.” Daardoor konden de bluswerken relatief snel starten. De bewoner werd gelijktijdig met lichte verschijnselen van rookintoxicatie naar het ziekenhuis gevoerd. Vervolgens ontmantelde de brandweer de houten panelen om alle vuurhaarden vakkundig te doven. Daarbij werd een wietplantage ontdekt.

De brand en stroomstoring ontstond meer dan waarschijnlijk door het afkoppelen van de elektriciteit voor de meter. Tijdens de bluswerken was de Ratmolenstraat lange tijd afgesloten voor alle verkeer.