Wielrenner buiten bewustzijn na zware val KOEN MOREAU

31 augustus 2019

20u34 0 Erpe-Mere De kermiswedstrijd voor gentlemen georganiseerd door KWC Erpe Sportief werd zaterdagavond kort na de start van 18 uur geneutraliseerd na een zware val.

Ter hoogte van het nieuwe kerkhof in Erpe ging wielrenner Klaas Van der Schueren uit Aalst van de baan, in de graskant en tegen een verkeersbord. Omdat de man bijna 10 minuten bewusteloos was en ter plaatse verzorging kreeg, werd de wedstrijd geneutraliseerd tot de man naar het ziekenhuis kon. Uiteindelijk kwam de wielrenner er van af met een gebroken schouder. De wedstrijd werd gewonnen door Thijs Ulens.

Maandag is er om 13.30 uur nog een laatste wedstrijd van 164 kilometer voor de beroepsrenners, elite zonder contract en beloften. “Voor deze vierde editie is er heel wat belangstelling van een aantal streekrenners, waaronder Tom Van Asbroeck, Jerome Baugnies, Kevin Van Impe en Joeri Stallaert. Ook de Colombiaan Alvaro Hodge van het Deceuninck-Quick step team en Michael Van Staeyen van de Roompot ploeg zullen zeker starten”, vertelt voorzitter Dirk D’Herde.