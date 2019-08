Wielertoerist aangereden tijdens G.P. Lucien Van Impe KOEN MOREAU

22 augustus 2019

22u00 6 Erpe-Mere Tijdens de Grote Prijs Lucien Van Impe werd donderdagnamiddag in de Nijverheidsstraat in Mere een fietsende toeschouwer aangereden.

De aanrijding gebeurde ter hoogte van café Vissershof toen een wagen vanop de parking de Nijverheidsstraat wou opdraaien. De chauffeur merkte daarbij de fietser te laat op. De wielertoerist werd voor verzorging naar het ziekenhuis gevoerd.

Tijdens de wedstrijd zelf gebeurden er eveneens twee valpartijen. Een eerste valpartij gebeurde in de bocht van de Bosstraat naar de Magerstraat. Iets later zorgde een breuk in een voorvork voor een val in de bocht van de Beekstraat naar de Nijverheidsstraat. De verwondingen bij beide valpartijen leken op het eerste zicht mee te vallen.

De wedstrijd die startte met 102 deelnemers werd uiteindelijk met een sprint gewonnen door de Fransman Samuel Leroux. Dorpsgenoot en ‘neef van’ Kevin Van Impe reed samen met Lawrence Naesen over de streep. Hij werd 17de.