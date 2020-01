Werken in Daalstraat en Sint-Bavoweg voor vernieuwen waterleiding Koen Moreau

16 januari 2020

17u06 1 Erpe-Mere Farys startte met het vernieuwen van de waterleiding in de Daalstraat, Sint-Bavoweg en Verenigde-Natiestraat.

Door die werken is er geen verkeer mogelijk in de Daalstraat tussen de Merelputstraat en de Sint-Bavoweg van woensdag 15 januari tot en met woensdag 22 januari. Aansluitend schuift de werfzone op naar de Sint-Bavoweg. Daar is geen doorgaand verkeer mogelijk van donderdag 23 tot en met donderdag 30 januari.

In een derde fase wordt het deel van de Daalstraat aan het heem van Chiro Mere tussen de Sint-Bavoweg en de Kerkveldstraat aangepakt. Die fase duurt van vrijdag 31 januari tot en met woensdag 5 februari. Als laatste fase die loopt tot en met vrijdag 7 februari werkt Farys in de Verenigde-Natiestraat naast café High Chaparral.