Wereldconcert met primeurs door Koninklijke Fanfare en Drumband in zaal Torengalm Koen Moreau

12 november 2019

18u53 0 Erpe-Mere De muzikanten van de Koninklijke Fanfare en Drumband Nieuw Leven Aaigem brengen op vrijdag 15 en zaterdag 16 november voor hun najaarsconcert wereldhits. Dat concert gaat meteen gepaard met twee primeurs

“Vanaf 20 uur nemen we de aanwezigen mee langs hits van onder andere Marco Borsato, langs Latin-klassiekers als ‘Tequila’ en minder alledaagse stukken zoals het Japanse Sakura”, vertelt voorzitter Sophie De Lange.

Het concert is tevens een primeur voor de nieuwe dirigente Jana Wieme van het harmonieorkest. Zij toont voor het eerst haar kunnen in Aaigem. Dat is eveneens het geval voor de kersverse drumbandcursisten. Zij spelen onder begeleiding van lesgever Gianni Leuntjens. De drumband wordt als vanouds geleid door Sven Beerens.

Kaarten kosten 10 euro voor volwassenen en 3 euro voor kinderen jonger dan 12 jaar. Kaarten bij de muzikanten of op de avond zelf aan de kassa.