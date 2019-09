Weigering contractuele overname Corelio Printing wordt juridische strijd, maar personeel blijft de pineut Koen Moreau

06 september 2019

17u23 0 Erpe-Mere De familie Bongaerts van drukkerij Moderna Printing uit Beringen-Paal bevestigt dat het afziet van de overname van drukkerij Corelio Printing in Erpe-Mere. “We zijn er kapot van, maar het is ons onmogelijk gemaakt”, zegt overnemer Eric Bongaerts.

De man verklaart, een week nadat de loftrompet over de overname met behoud van 90 van de 167 personeelsleden werd gestoken, dat verschillende klanten afhaakten toen er onderhandeld werd over realistischere prijzen. “De voorwaarden om een geslaagde overname te realiseren, raken hierdoor niet vervuld.” Volgens verschillende bronnen binnen het bedrijf waren de voorgestelde prijsstijgingen aanzienlijk.

“Een goede tactiek om onrendabele klanten naar de uitgang te duwen, maar bij ons weten gingen onze vroegere eigenaar Mediahuis akkoord met een forse prijsstijging. Wij begrijpen niet wat nu gebeurd”, aldus het personeel. De vakbonden noemen het ongezien dat een overnemer zich na een week bedenkt. “Het is een schande wat hier met het personeel gebeurt”, aldus Erwin Callebaut van vakbond BBTK.

Rechtbank

Curatoren Marga Pieters en Adriaan Dauwe stappen naar de rechtbank om de overname van Corelio Printing af te dwingen. “De heer Bongaerts heeft voor zijn beslissing een onderzoek naar het bedrijf gedaan en er werd een prijs overeengekomen”, luidt het. Die prijs van 1 miljoen euro voor de klantenportefeuille - gebouwen en machines zijn na de verkoop van Mediahuis eigendom van onder meer ING die alles via een dure leasing ter beschikking stelt - is niet betaald.

“Dit is te gek voor woorden. Als je een bedrijf overneemt en een contract tekent, moet je ook betalen”, aldus een duidelijke Pieters die volgende week al een zaak wil inleiden voor de rechtbank. Daardoor zou het avontuur ook wel eens gevolgen kunnen hebben voor Moderna Printing en de 90 personeelsleden die in Beringen-Paal tewerkgesteld zijn.

Papier weggehaald

De meeste klanten wachten daar helaas niet op. Nadat het verbolgen personeel donderdagavond het werk neerlegde, werden vrijdag tal van vrachtwagens papier weggehaald uit het bedrijf. “In de sector is het gebruikelijk dat de klant zelf zijn papier koopt en betaalt. Alles wordt dan ook in veiligheid gebracht of overgebracht naar andere drukkerijen, aldus vakbondsman Callebaut. Ondanks de juridische procedures ziet het er bijzonder slecht uit voor het personeel. “En dat hebben ze na al hun inspanningen echt niet verdiend.”