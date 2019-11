Wegblokkade politie levert druggebruiker, bestuurder zonder rijbewijs en tal van andere overtreders op Koen Moreau

07 november 2019

17u34 0 Erpe-Mere Met het korten van de dagen en de toename van het aantal inbraken in de streek steekt de lokale politie van Erpe-Mere en Lede een tandje bij.

Om criminelen duidelijk te maken dat ze beter rechtsomkeer maken, wordt extra werk gemaakt van wegblokkades met uitgebreide controles. Dat was deze week onder meer het geval op de Oudenaardsesteenweg in Bambrugge. “Dieven werden niet gevat, maar een bestuurder testte wel positief op druggebruik, een andere bestuurder kon geen rijbewijs voorleggen en nog iemand anders was op pad zonder geldig keuringsbewijs van zijn voertuig”, aldus de politie.

Naast deze drie opvallende overtreders schreef de politie ook nog verschillende onmiddellijke inningen uit voor diverse kleine overtredingen. “Tot slot troffen we bij een persoon ook nog een verboden wapen aan.”

De komende dagen en weken volgen nog meer gelijkaardige controles. “En die vinden zowel overdag, ’s avonds als ’s nachts plaats”, luidt het duidelijk.