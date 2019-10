Wateroverlast langs Molenbeek bijna verleden tijd: eerste bufferbekkens met capaciteit van 45.000 kubieke meter naderen voltooiing Koen Moreau

07 oktober 2019

07u58 0 Erpe-Mere De helft van de oplossing voor de waterproblematiek tussen het kruispunt Vierwegen in Herzele en het kruispunt De Fijnen in Bambrugge nadert de voltooiing. Nog voor het jaareinde worden alvast twee nieuwe bufferbekkens, goed voor een opvangcapaciteit van 45.000 kubieke meter, in gebruik genomen. De komende jaren komt er nog een groot bufferbekken aan de Callebautdreef in Borsbeke en nog drie kleinere bekkens in Burst en Bambrugge.

Sinds 1990 zijn studiebureau’s in de weer om de steeds terugkerende wateroverlast langsheen de Molenbeek vanaf Herzele door Burst, Bambrugge, Ottergem en Erondegem een halt toe te roepen. Na al die jaren moet de kans op nieuwe ellende eerstdaags enorm verminderen. Ondergelopen straten en huizen moeten bijgevolg verleden tijd zijn voor de bewoners van Dorent, Oudenaardsesteenweg, Katstraat, Windmolenstraat, Egemstraat, Ruststraat en Keerstraat. Het wachtbekken is ook goed nieuws voor de rest van beektraject tot in de Schelde in Wichelen.

Twee halve bekkens

Uniek in vergelijking met andere bufferbekkens is dat in Herzele en Erpe-Mere voor twee halve bekkens gekozen werd die met elkaar in verbinding komen te staan. Een eerste bekken van 56.000 kubieke meter op de grens van Borsbeke met Burst langs de Oudenaardsesteenweg ter hoogte van de Callebautdreef moet nog groen licht krijgen. Dat zal met een buizen- en grachtenstelsel in verbinding staan met een tweede bekken van 43.000 kubieke meter ter hoogte van ‘de Plank’ aan de Biezenstraat in Burst. Dat tweede bekken is bijna klaar en zichtbaar achter het voetbalplein van Olympic Burst. Aan ‘De Plank’ werd een ringdijk geplaatst en op het diepste punt, op ongeveer 15 meter van de voetwegel, pronkt sinds kort een dijk met een hoogte van 2 meter.

Die dijk zal langzaam zakken in het opgaande landschap, schuin oplopen en ingezaaid worden zodat de visuele impact heel beperkt is. “Daarvoor werd een samenwerkingsovereenkomst gesloten met Natuurpunt Erpe-Mere die het beheer van de site op zich zal nemen”, weet schepen van Openbare Werken Marleen Lambrecht (CD&V). Op die manier is er visueel nauwelijks impact, maar wordt de buffercapaciteit die de paardenweiden vandaag al hebben, gevoelig vergroot.

Gescheiden rioleringen

Het bekken op de grens van Borsbeke en Burst zal ook het overtollige regenwater opvangen dat van de hoger liggende velden en straten naar beneden loopt. “Op die manier wordt het vuile water niet langer verdunt door het regenwater en kunnen de zuiveringsinstallaties beter hun werk doen.” Een eerste klein bekken van 1.600 vierkante meter op die plek aan de overzijde van de Callebautdreef nadert eveneens de voltooiing. “In een volgende fase voorzien we met hetzelfde doel buffergrachten en een bufferbekken met een totale capaciteit van 770 kubieke meter aan het Fierensveld.” Om die reden wordt ook een gescheiden rioleringsstelsels geplaatst in het Fierensveld en de Akkerstraat. “Om nog meer buffercapaciteit te krijgen wordt ook de gracht aan het kerkhof van Burst samen met de heraanleg van het dorp uitgediept zodat ook daar een buffercapaciteit van 205 kubieke meter voor handen is.”

Ook de waterafloop van de velden van Zonnegem naar Bambrugge wordt aangepakt. “Daarvoor komt er een gracht evenwijdig met de Tweekerkenstraat tot tegen de Landsheerstraat en vervolgens onder de Tweekerkenstraat naar het kerkhof van Bambrugge wordt gebracht.” Ook aan dat kerkhof kom op termijn nog een extra wachtbekken van 510 kubieke meter. Heel veel werken dus. “Maar door de moeilijke absorptie van regenwater in de bodem is het de enige oplossing om de terugkerende wateroverlast een halt toe te roepen”, besluit Lambrecht.