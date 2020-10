Waterlek in Lange Ommegangstraat Koen Moreau

11 oktober 2020

19u41 0 Erpe De watertoevoer van heel wat huizen in de omgeving van het nieuw kerkhof aan de Lange Ommegangstraat in Erpe werd zondagavond afgesneden.

Oorzaak was een lek in de waterleiding waardoor water de straat op en de riolering in stroomde. Technici van Farys werden opgeroepen om het defect op te sporen en te herstellen. Tijdens die werken werd de waterbevoorrading onderbroken.