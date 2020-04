Waterlek in Dorpsstraat zorgt voor droge Pasen Koen Moreau

12 april 2020

11u01 0 Erpe-Mere Ongeveer honderd gezinnen moeten het op paaszondag zonder leidingwater zetten.

Volgens Farys zijn alle woningen met een even huisnummer van 52 tot en met 280 getroffen. Oorzaak is een lek dat rond 3.30 uur werd opgemerkt. Technici van Farys zijn in de weer om het lek te repareren en de watertoevoer te herstellen. Volgens de huidige planning zal de toevoer rond 13 uur hersteld zijn.