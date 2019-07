Water borrelt op uit straat en voetpad op Bambruggedorp KOEN MOREAU

02 juli 2019

07u44 0 Erpe-Mere Een zoveelste breuk in de waterleiding zorgde maandagavond voor overlast in Bambrugge.

Omstreeks 22 uur werd watermaatschappij Farys gecontacteerd omdat in het deeltje van Bambruggedorp tussen de Sint-Annastraat en de kerk op verschillende plaatsen mini-fonteintjes ontstonden. Het water borrelde er op en stroomde vervolgens de riolering in. Technici waren enkele uren zoet met het lokaliseren en herstellen. Daardoor was er geen water op Bambruggedorp, Katstraat, Prinsdaal en Oudenaardsesteenweg.

De waterlekken volgen elkaar in sneltempo op. Vrijdag 7 juni was er al een breuk in de werfzone in de Katstraat, op 24 juni ontstond een lek aan kruispunt De Fijnen en op woensdag 26 juni gebeurde dat ook al in de Zandstraat in Erondegem. Net omdat heel wat waterleidingen aan vervanging toe zijn, voert Farys - momenteel in Mere - een grootschalige vervangingsoperatie door.