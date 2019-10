Wat maak je met 1.500 eieren, 240 kg bloem, 75 kg suiker, 168 liter melk, 168 liter spuitwater en 120 kg boter? Koen Moreau

25 oktober 2019

18u38 1 Erpe-Mere Het was vrijdag alle hens aan dek in het ontmoetingscentrum van Mere voor de vrijwilligers van Samana Mere, het vroegere Ziekenzorg.

Met liefst 85 gingen zij voor het 35ste jaar op rij aan het bakken met meer dan 20 wafelijzers met slechts een doel: 10.000 lekkere knapperige wafels klaar te krijgen en die aan huis te bezorgen. “Met onze grote wafelenbak zamelen we elk jaar geld in om onze werking te ondersteunen bij de organisatie van onder meer koffietafels en ontspanningsnamiddagen”, vertelt Anja Van Londerzele. Het resultaat was indrukwekkend. Stripfiguur Nero en co zouden zowaar - en terecht - jaloers zijn.