Warenhuizen sluiten 's middags: "Nodig om rekken bij te vullen” Koen Moreau

17 maart 2020

13u50 2 Erpe-Mere Tal van warenhuizen in de regio sloten dinsdagnamiddag tijdelijk de deuren.

“Het is de enige mogelijkheid om onze rekken aan te vullen”, luidt het bij verschillende vestigingen van Aldi, Colruyt, Delhaize, Lidl en Okay in de Denderstreek.

Comeos, de sectorfederatie die de Belgische handel en diensten vertegenwoordigt, benadrukt dat supermarkten te allen tijde zullen openblijven. Wel werden al verschillende maatregelen ingevoerd.