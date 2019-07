Wanneer zelfs een paardenommegang schattig wordt: Amélie (3) opent stoet vanop haar pony KOEN MOREAU

21 juli 2019

18u43 8 Erpe-Mere De voorbije paardenommegang van Bambrugge was voor oprichter Theo Van Wijnendaele niet alleen speciaal omwille van de vijftiende verjaardag. Voor de eerste keer reed zijn driejarige kleindochter Amélie Wellekens zelf op haar pony mee.

Een mooie opvolging voor Theo, die dit jaar al 55 jaar in het zadel zit tijdens de diverse paardenommegangen in de buurt. “Ik ben een zoon van een boerenfamilie. Bij ons thuis waren paarden, weliswaar boerenpaarden, de gewoonste zaak van de wereld. We namen deel aan de ommegangen van Mere, Burst, Vlierzele en Lede. Dat waren echt de hoogtepunten voor de boerenfamilies”, vertelt hij.

Ook dochter Dunia en zoon Mats kregen de paardenmicrobe mee. Samen met vele anderen ondersteunen ze al enkele jaren de paardenommegang van 21 juli in Bambrugge. “Een initiatief dat wat mij betrof al 30 jaar mocht bestaan, maar de vorige pastoor was er helemaal niet voor te vinden”, geeft Theo nog mee.

Pony Kiki

De vijftiende ommegang werd echter nog specialer dankzij de aanwezigheid van kleindochter Amélie Wellekens (3) en haar 24 jaar oude pony Kiki. “Zelf zat ik al op paarden zodra ik kon lopen en met mijn dochter is dat niet anders”, vertelt mama Dunia Huyghe.

Vanuit haar kamer ziet het meisje haar pony staan en op elk moment van de dag trekt ze de weide in om zonder zadel op haar pony te rijden. “Ze is nog te jong om een rijopleiding te volgen, maar daar maken we binnenkort nog werk van”, geeft papa Chris Wellekens nog mee.

Een volledige ommegang van 8 kilometer, zoals de meer dan honderd deelnemers, reed Amélie niet. “Dat is zowel voor Amélie als Kiki nog iets te ver. Na de gezamenlijke start zijn we na de kerk onze eigen weg gegaan. Op die manier waren we al ter plaatse om alles klaar te maken tegen de terugkeer”, besluiten Dunia en Chris. De toekomst van de paardenommegang lijkt met Amélie in de voetsporen van grootvader Theo alvast verzekerd.