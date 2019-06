Wandelvrienden ‘De Cosyntjes’ op pinksterzaterdag te voet tot in Halle KOEN MOREAU

08 juni 2019

19u31 0 Erpe-Mere Naar jaarlijkse traditie gingen op pinksterzaterdag een 20 tal wandelvrienden van ‘De Cosyntjes’, genoemd naar voorzitster Greta Cosyn, te voet op bedevaart naar Halle.

“Een jaarlijkse traditie waarvoor medewandelaar Jan Eeckhout een prachtig parcours van ongeveer 35 kilometer uitstippelde”, vertelt Paul Temmerman. Voor hem werd het dit jaar voor zijn vierde deelname een bijzondere editie. “Mijn 15-jarige dochter Lara is meegegaan op één van de trainingswandelingen en zij had de smaak te pakken om mee naar Halle te gaan. Alhoewel ze niet echt het sportieve type is heeft ze deze tocht zonder problemen afgelegd.”