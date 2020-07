Vtm stuurt vrijdag 24 juli 'vakantiegevoel'-drone over Erpe-Mere Koen Moreau

23 juli 2020

10u00 0 Erpe-Mere Deze zomer gaan HLN en Vtm Nieuws vanuit de lucht op zoek naar de leukste, gezelligste, kortom ‘De Warmste Vakantieplek’ in heel Vlaanderen.

Vrijdagmiddag 24 juli staat Erpe-Mere op het programma voor de Vtm-drone. Wil jij in beeld komen met een boodschap of activiteit? Stuur voor donderdagmiddag 23 juli een bericht naar cultuur@erpe-mere.be.

Een van de locaties die meer dan waarschijnlijk op het programma staat is Tuin9420 langs de Oudenaardsesteenweg in Erpe ter hoogte van jeugdhuis Dido. Tuin9420 doet alvast een oproep om daar te verzamelen. “Meer info over het precieze uur laten we nog weten via onze Facebookpagina, maar hoe meer mensen hoe meer vreugd”, aldus Ellen Elaut van Tuin9420.